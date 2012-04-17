Проведення Євро не створить для киян великих перешкод

Київ. 17 квітня. УНІАН. В КМДА переконані, що тимчасові незручності, пов’язані з проведенням матчів Євро-2012, не створять киянам великих перешкод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

“Стосовно фан-зони на Хрещатику. Так, дійсно буде перекрито вулицю. Але в нас кожен вихідний перекривається Хрещатик. Зараз була Пасха – три дні було перекрито і ні в чому ніяких проблем не було. Кияни звикли, знають про це. Під час Євро буде трошки довше перекрито”, - зазначив О.Мазурчак.

Водночас він зауважив, що технологічний транспорт буде заїжджати в центр столиці як і раніше заїжджав під час перекриттів – зранку і ввечері.

“Буде вільний доступ для громадян, які там проживають, обмежень їм не буде”, - також додав О.Мазурчак.

За його словами, таким чином пересуватися можна буде "практично спокійно”.

“Метро працювати буде. А ще врахуйте, що літом в нас Київ вільніше відчуває себе, бо це період відпусток. Фактично першого липня буде завершуватися фінальна частина Євро. Я не думаю що це створить якісь великі перешкоди для киян. Безперечно трошки це буде мати місце. Але ми просимо з порозумінням віднестися киян до ситуації, бо ми не так часто проводимо чемпіонати”, - сказав перший заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, на Хрещатику з 28 травня до 7 липня перекриють рух транспорту у зв’язку з роботою офіційної фан-зони турніру УЄФА Євро-2012 в м.Києві .

Фан-зона Євро-2012 працюватиме на Майдані Незалежності та по вул.Хрещатик (від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького) щоденно з 12.00 по 01.00 год. наступного дня у період з 7 червня по 2 липня.