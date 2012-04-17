"Міс Десняночка – 2012" стала учениця середньої школи № 282 Валерія Зайченко

Київ, 17 квітня. УНІАН. У середній школі № 282 Деснянського району відбувся фінальний етап районного конкурсу серед старшокласниць "Міс Десняночка – 2012".

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, переможницею конкурсу стала учениця середньої школи № 282 Валерія Зайченко.

Цей конкурс є традиційною довгоочікуваною подією року, адже вже давно вийшов за рамки лише конкурсу, перетворившись у свято чарівності, дівочості та весни. Передував фіналу відбірковий тур, який пройшов у Центрі дитячої та юнацької творчості Деснянського району.

Звання "Міс Десняночка – 2012" виборювали 6 учасниць – учениці середніх шкіл № 282 Валерія Зайченко, № 247 Анна Коротка, № 313 Анна Сапсай, № 207 Катерина Новицька, № 238 Маргарита Гальц, гімназії № 39 Анастасія Стукало.

Конкурс "Візитівка" ознайомив з уподобаннями, звичками та мріями учасниць. Оцінювалось володіння українським словом, акторська майстерність учасниць та змістовність тексту. Дівчата впевнено тримались на сцені і з гордістю представили себе і свої досягнення.

У творчому конкурсі юні грації співали, грали на музичних інструментах. Так, наприклад, Катерина Новицька свій талант проявила в інструментальному жанрі. Оцінювалась чистота інтонування, гармонійне вживання у сценічний образ, артистизм.

У конкурсі "Весняна фантазія" конкурсантки розкрились, як творчі особистості з багатою уявою та фантазією. Конкурсні сукні відповідали заданій темі весни. Дівчата використали кольорову гаму пори року, оздобили сукні різними атрибутами: стрічками, мереживом, квітами.

Журі високо оцінило артистизм, творчій підхід, вміння гармонійно вжитися у сценічний образ та розкрити його промовою, або монологом.

Кожній з учасниць було присвоєно титул. Так титул "Міс Посмішка" дістався Анні Короткій, "Міс Співучість" Маргариті Гальц, "Міс Ніжність" Анні Сапсай. Звання "II Віце-міс Десняночка – 2012" присвоєно Анастасія Стукало, "I Віце-міс Десняночка – 2012" – Катерині Новицькій.

Всі учасниці нагороджені дипломами районного управління освіти.