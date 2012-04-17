Запуск на маршрути 60 нових автобусів та тролейбусів,придбаних за кошти ЄБРР

18 квітня о 9.00 за участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться презентація другої партії нових автобусів та тролейбусів придбаних за кошти ЄБРР. 60 одиниць сучасного транспорту (20 тролейбусів та 40 автобусів) допоможуть вирішити проблеми громадських перевезень в столиці. Адреса проведення презентації: м. Київ, вул. Полярна, 17-А (паркувальний майданчик будівельного гіпермаркету «Леруа Мерлен»). Потрібна акредитація.

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