У Святошині створено оперативну групу для запобігання незаконному встановленню МАФів

Київ, 17 квітня. УНІАН. У Святошинському районі створено оперативну групу для запобігання незаконному встановленню тимчасових споруд в нічний час із залученням автомобільного транспорту.

Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, склад оперативної групи затвердив голова РДА Сергій Рюмшин.

Крім того, складено графіки спільного чергування членів громадської організації з охорони правопорядку, працівників райдержадміністрації разом з працівниками Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві.

Підставою для створення оперативної групи став протокол доручень, напрацьованих під час наради із заступниками голови Київської міської державної адміністрації, керівниками головних управлінь КМДА, головами та першими заступниками голів райдержадміністрацій, прокурором міста Києва та прокурорами районів столиці.

Перед Великоднем в районі продовжувався демонтаж незаконно встановлених МАФів. Так, у ці дні було демонтовано 5 споруд, незаконно встановлених за адресою: вул.В.Симиренка, 1/2, а також по вулиці Туполєва, 1, 1А. На їх власників були складені протоколи про адміністративні порушення.