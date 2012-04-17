На Солом'янці закладено алею героїв

Київ, 17 квітня. УНІАН. В Національному авіаційному університеті відзначили Всесвітній день авіації та космонавтики - пам`ятну дату першого польоту людини в космос.

Як повідомили УНІАН в Солом`янській райдержадміністрації урочистості відбулися 12 квітня.

Студентів, працівників та ветеранів цієї галузі привітали Герой України, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк, Герой України, льотчик-випробувач Олександр Галуненко, заступник голови КМДА Леонід Новохатько, голова Солом’янської райдержадміністрації Іван Сидоров, начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра Горюнова та інші поважні гості.

Захід розпочався з толоки. Гості, студенти та учні висаджували дерева, чим урочисто заклали початок алеї героїв.

Студенти НАУ представили проекти паспортів вулиць Києва, а учні Авіакосмічного ліцею запропонували увазі гостей фрагмент бінарного уроку з астрономії та англійської мови на тему "Перший політ людини в космічний простір та висадка астронавтів на місяць".