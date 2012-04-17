Київ. 17 квітня. УНІАН. У Києві з`явилося перше кафе, у якому платять за час. Решта послуг: кава чай, вай-фай – безкоштовні, повідомив 5-й Канал.

Придумав такий заклад мешканець Москви. Ідея до чоловіка прийшла, коли у ресторані він по-кілька разів замоляв каву. Але не з тієї причини, що вона йому смакувала. А тому, що йому було незручно довго сидіти і нічого не замовляти.

У новоствореному кафе слова «Час - це гроші, а гроші - це час» отримали матеріальне підґрунтя: хвилина має свою ціну.

Відвідувач, заходячи до кафе і направляючись до столика обираєте собі будь-який будильник з тих, що є на спеціальних полицях. Всі будильники іменні – мають своє ім’я.Обраний механізм відраховує час, за який платять відвідувачі, а кава, чай, солодощі для них - задарма. Причому їх можна замовляти скільки заманеться.

Здебільшого до закладу приходять не стільки перекусити, як просто провести вільний час, а саме пограти в настільні ігри, попрацювати в Інтернеті,по читати.

"Це якщо вже комусь дуже-дуже нудно. І йому не подобається жоден твір, що знаходиться на цих полицях, то він може щось повирізати, щось поклеїти", - пояснив менеджер закладу.

Також тут можна продемонструвати свої музичні здібності.

Адміністратор кафе Євгенія Акс додала, що до них можна приходити зі своєю їжею, з солодощами, а можна замовляти їжу.

Подібні заклади існують тільки в Росії, відзначає телеканал. В Європі така ідея популярності поки що не отримала.