- Міська влада розпочала активну роботу з впорядкування кіоскового ринку з січня цього року. Що змінилось з того часу?

Начальник Головного управління у промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА Людмила Денисюк:

- Ми даємо своєрідну амністію кіоскерам, які повинні за цей рік узаконити свою діяльність. Залишитись мають лише кращі з них. Критерії відбору такі: скільки підприємець працює на ринку, як він вирішує соціальні питання, як прибирав територію навколо свого об’єкта, як справно сплачував пайову участь тощо.

Я вважаю, що голова КМДА Олександр Попов вчинив дуже правильно, і його в цій справі підтримали депутати Київради. А вирішили наступне: до 2013 року будемо розробляти схему розміщення МАФів по всьому місту, а тим часом ми надаємо підприємцям чіткий перелік місць, де мають бути прибрані кіоски. У рамках програми впорядкування тимчасових споруд у столиці ми виробили обов’язкові критерії, за якими забороняється встановлювати кіоски. Мова йде про зони у радіусі 20 метрів від виходів із станцій метро, 1,5-км зону навколо НСК “Олімпійський” та в’їзні групи до міста. Усі ці вимоги будуть враховані у схемі розміщення тимчасових споруд у столиці. Решта підприємців мають працювати і сплачувати місту пайову участь, яка на сьогодні є зовсім невеликою. Підприємці погодились на такі умови. Але будемо відверті, дане питання настільки корумповане, настільки багато зацікавлених у ньому сторін, що процес демонтажу постійно пробуксовує...