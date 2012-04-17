Гроші на ремонт Русанівки пішли фіктивному підприємству

Київ. 17 квітня. УНІАН.У Києві одне з комунальних підприємств розтратило 200 тис грн, виділених на капітальний ремонт паркової зони Русанівської набережної.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України, розтрату було виявлено під час перевірки законності використання 1,5 млн грн бюджетних коштів, виділених на відповідний капремонт.

Зокрема, встановлено, що службові особи одного з комунальних підприємств столиці з метою розтрати частини цієї суми перерахували 200 тис грн на фіктивне підприємство, яке нібито виконало роботи з влаштування алеї на вказаній території.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У справі розпочато досудове слідство.