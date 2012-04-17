ДАІ з початку року вилучила у водіїв 500 фальшивих «ксив»

Київ. 17 квітня. УНІАН. У Києві з початку року вилучено майже 500 «спецдокументів», власники яких сподівалися на прихильне ставлення співробітників ДАІ.

Власників «спецдокументів» притягуватимуть до адміністративної відповідальності

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, у столиці чимало водіїв, у разі порушення Правил дорожнього руху, пред`являють інспекторам різного роду перепустки, посвідчення, візитні картки представників різних органів виконавчої влади, а також їздять з різними наклейками на лобовому склі, сподіваючись на безперешкодне пересування міським вулицями. Власники цих «документів» розраховують на прихильне ставлення співробітників ДАІ і можливість уникнути покарання.

«Але на сьогоднішній день чинним законодавством не передбачено жодних документів, які давали б право водієві уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху», - наголосив начальник Управління ДАІ Києва Анатолій Курінний.

«Тому інспектори столичної ДАІ вилучають такі «посвідчення» і «перепустки» та будуть вилучати і надалі (тільки з початку поточного року їх виявлено майже 500), а власників притягуватимуть до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху на загальних підставах», - наголошується у повідомленні ДАІ.