Православний Київ, рік 1911-й: храми, яких більше немає

Високосний рік виявився багатим на ювілейні дати. Цього року Україна відзначить 1530-річчя заснування Києва і 1150-річчя заснування Київської Митрополії. Напередодні свят побачила світ книга Івана Гічана «Київ православний. Рік 1911 ».

Довідка "УНІАН-Релігії"

Іван Гічан - доцент Національного авіаційного університету, автор 50 наукових робіт, 12 підручників з психології. Депутат кількох скликань Жовтневої та Солом`янської райрад, майстер спорту СРСР з велоспорту. Іван Степанович - учасник чотирьох міжнародних марафонів світу. Він неодноразово клопотав про повернення храмів і храмових земель Українській Православній Церкві.

У своїй новій книзі Іван Гічан розповів про православний Київ: справжній, живий, невигаданий, таким, яким він був у 1911 році.

У той же час автор показав духовні втрати «матері міст руських» за роки богоборства та атеїзму.

У 1930-1935 роках в центрі Києва були знищені всі парафіяльні храми: Іоанна Златоуста, Олександра Невського на Липках, Марії Магдалини, Благовіщенський, Ольгинський, Троїцький, Георгіївський, Старо-Вознесенський, Преображенський, Василівський, Пресвятої Богородиці. Жодного з цих парафіяльних храмів сьогодні немає.

ПРАВОСЛАВНИЙ КИЇВ У 1911 РОЦІ

Велика частина документів і цінностей, які могли б розповісти про духовне життя Києва, втрачені назавжди.

Тим не менш, Іван Гічан дав загальну картину духовного, історико-культурного та економічного життя, яким воно було сто років тому.

У перших розділах автор нагадує історію творення Києва як святині - з часів перших князів і ченців. Він розповідає як кияни захищали святині міста і віру від литовців і поляків. Про те, як після століть запустіння Київ був відновлений імператором Миколою I "як колиска святої віри наших предків». Імператор Олександр II називав місто - Руський Єрусалим.

Автор нагадує, що Микола Павлович заснував у Києві університет Святого Володимира, першу гімназію. При ньому був побудований Миколаївський міст. Пізніше кияни зібрали 150 000 рублів і звели пам`ятник з написом: «Імператору Миколі Першому - вдячний Київ».

У 1911 році Київ переживає бурхливий розквіт.

За поліцейським відомостями на 1 січня 1911 року в Києві налічувалося близько 500 тис. жителів, при цьому на 100 чоловіків припадало 90,7% жінок.

За віросповіданням на 1910 рік у Києві було: 76,5% православних, 8,3% католиків, 2,5% протестантів, 11,7% євреїв, 0,1% караїмів, 0,3% магометян, 0,5% розкольників і 0,002 - інші віросповідання.

Кияни говорили російською 54%, українською - 22%, єврейською - 12%, і польською - 7%, німецькою - 1%. Київською побутовою говіркою була суміш польської, єврейської з українською.

Автор докладно розповідає про святині міста: хто побудував храм, за які кошти, хто був настоятелем, дияконом, псаломщиком. Автор описав життєвий шлях священиків і дияконів всіх київських церков до 1911 року.

Де настоятель отримав освіту, яка доля його дітей. У найдрібніших подробицях Гічан відновив з архівних справ забуті імена православних людей, які сто років тому працювали на Київській землі на славу Церкви.

Митрополитом Київським і Галицьким в той час був священноархімандрит Флавіан.

Це були часи, коли Церква опікувалася народною освітою - в дусі Православної віри і благочестя. При цьому виховання і освіта розумілися як приведення людини до Христа. Церкви, як правило, зводилися на гроші знатних городян - благочестивих жертводавців, при цьому архітектори в основному виконували роботу безоплатно.

На думку автора, вивчення досвіду церковного життя корисно для нашого часу, коли «невігластво разом з примітивним матеріалізмом і схоластикою руйнують душі людей».

Київ - колиска віри, такий задум Бога про це місто, і завдання майбутніх поколінь - повернути Києву призначену йому роль, впевнений Іван Гічан. Адже церкви, зруйновані в 1930-х роках в Києві, поки не відновили.

Свою книгу Іван Гічан закінчує зверненням до міської влади, констатуючи, що в храмі Софії як і раніше не підносяться молитви Богу, але «владу такий стан справ цілком влаштовує. Але він не влаштовує тисячі православних киян, які моляться про відновлення знищених церков і сподіваються на волю Божу ».

Отже, які ж святині втратила столиця православ`я?

Церква святої рівноапостольної Марії Магдалини на Шулявці

(Польова вулиця, 2. Тепер - Політехнічний провулок, 2)

Церква була побудована в 1887 році. При ній були 2 школи, де навчалося близько 250 дітей. У березні 1935 року церква була підірвана динамітом.

Студенти політехнічного, медичного та авіаційного інститутів розібрали брили і очистили цеглу, а 238 будівельників під партійним контролем за 83 дні побудували 4-поверхову середню школу (тепер школа № 142).

У 1948 році на південному церковному неперезахороненному кладовищі військовополонені німці побудували будівлю Жовтневого РК Компартії України (Політехнічний провулок, 4). Зараз там знаходиться митна служба України. Частина історичної садиби зайняло управління Київського метрополітену.

До 1950 року богослужіння проходили у вцілілому будинку священиків, після чого церква була закрита. Зараз у цьому приміщенні склад шкільного мотлоху.

Старо-Вознесенська церква(Львівська вулиця, 44)

Старо-Вознесенська церква побудована в 1872 році. Церква була кам`яна, з дзвіницею, перебувала в одній садибі з Покровським монастирем. При церкві працювала церковно-парафіяльна школа.

Церква була зруйнована в 1935 році. Церковний цвинтар зрівняли з землею, хрести знищили. Вціліла тільки вхідна арка в церковну садибу.

На місці церкви в 60-і роки побудували палац реєстрації новонароджених і багатоповерховий будинок.

Іоанно-Златоустівська церква(Галицька площа)

Іоанно-Златоустівська церква була побудована в 1871 році на гроші, виділені Російським державним казначейством на будівництво церков у Південно-Західному краї. Церкву побудували з чавунних плит і в народі її називали «залізна», оскільки вона, за винятком фундаменту, була побудована з заліза і чавуну. Церкву прикрашали 5 позолочених куполів візантійського стилю.

Церква була знищена в 1934 році

У 1960 році на цьому місці побудували цирк.

Свято-Троїцька церква(Велика Васильківська, 51)

Церква була побудована в 1958 році старанням церковного старости купця Миколи Балабухи, який виготовляв знамените київське варення, і священика Єфимія Ботвановского, а також інших благодійників.

До будівництва цієї церкви Троїцький храм знаходився в старому Києві поблизу Софійського собору.

Спочатку церква була побудована в 1772 році. В середині XIX ст. церква була перенесена на Нову Будову. Святинею церкви була стародавня ікона Казанської Божої Матері з написом «Образ Пресвятої Богородиці від Златна воріт, перенесено літа від Адама 7207, від Р.Х. 1699 20 дня жовтня».

Церква і дзвіниця були дерев`яними.

Церква була розібрана солдатами в 1961 році за одну ніч. На святому місці побудували багатоповерховий житловий будинок і ресторан.

Спаська одновірна церква на Лук`янівці(Обсерваторна вулиця)

Тимчасова дерев`яна церква була побудована в 1909 році. Була ліквідована в 20-і роки XX ст.

Києво-Миколаївський монастир(Печерськ, Миколаївська вулиця, 3-5)

Києво-Миколаївський або Слуп-монастир - один з найдавніших монастирів Києва.

Головна церква монастиря, що виходить на Микільську вулицю, була побудована в 1813 році колишнім київським губернатором князем Д.Голіциним на місці кам`яного «слупа» (стовпа) з іконою Святителя Миколи стародавньої візантійської роботи. Великий Миколаївський собор був побудований в 1690-1696 роках за проектом архітектора І.Старцева.

Пустинно-Миколаївському монастирю належить Аскольдова могила, яка знаходиться внизу монастиря на виступі Печерської гори над Дніпром. У 1810 році тут була побудована невелика кругла церква в ім`я Святителя Миколая. Прилегла до Церкви місцевість з 1860 року була перетворена на кладовище, де ховали відомих православних людей.

Миколаївський собор був підірваний в 1930-і роки. Дзвіницю розібрали. Надгробні плити зняли з могил і відправили в художній інститут для виготовлення пам`ятників державним діячам. Кладовище зрівняли із землею.

Києво-Покровський чернецький монастир (Діонісіївський провулок, 13)

У 1889 році по Вознесенському укосу були побудовані: церква, будинки для черниць, велика лікарня з амбулаторією, притулок для дітей.

У Покровському монастирі була зруйнована трапезна церква Святого Михайла, побудована в 1889 році, церква Преподобного Агапіта, побудована в 1890 році, церква «Всіх Скорботних Радосте», побудована в 1897 році, церква в амбулаторному корпусі, каплиця, 15 куполів Миколаївського собору, куполи Покровської Церкви, побудованої в 1889 році. Куполи Миколаївського собору були відновлені на початку XX століття.

Києво-Подільський Успенський собор (Олександрівська площа, 6)

Церква була побудована в 1131 році великим князем Мстиславом Володимировичем, сином Володимира Мономаха.

Після навали Батия була відновлена в 1479 році київським князем Михайлом Олельковичем у візантійському стилі. З кінця XVI століття називалася «Соборною».

З 1609 по 1933 роки, коли Софійський Собор був у руках уніатів, Соборна церква була кафедрою Київських православних митрополитів. Церква мала десятиметровий іконостас, побудований в 1778 році і срібні Царські ворота. Після пожежі в 1811 році церква була перебудована в класичному стилі. При церкві були дві школи і притулок.

Собор було зруйновано в 1930-і роки.

Благовіщенська церква(Маріїнсько-Благовіщенська вулиця, 64)

Церква була побудована в 1887 році: кам`яна, у візантійському стилі з дзвіницею.

У 1935 році храм був підірваний і розібраний, згідно з постановою Київської міськради. На протоколі рукою голови Р.Петрушанского було написано: «не підлягає оголошенню». У 1935 році на фундаменті церкви за 85 днів побудували школу № 21.

Марія Проскура