У наркоторгівки вилучено наркотиків на 900 тис грн

Київ. 13 квітня. УНІАН. У Києві затримано жінку, яка впродовж тривалого часу займалася збутом наркотиків на території столиці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, затримали її в Голосіївському районі столиці. У жінки при собі були наркотики для передачі замовникам.

Потім при перевірці її помешкання правоохоронцям вдалося знайти додатково 3 кілограми канабісу, 400 грамів гашишу, кокаїн, електронні ваги, записники з відомостями про покупців наркотиків і підписані мобільні телефони. Загалом – 18 мобільних телефонів, якими вона користувалася, щоб зв’язуватися із покупцями. На кожного покупця був окремий телефон.

Квартиру жінка винаймала. Наркотики ховала там. Ринкова вартість вилучених наркотиків становить 900 тис грн.

Дана громадянка наразі знаходиться в Голосіївському райуправлінні міліції, вилучені речі та мобільні телефони відправлені на дослідження.

За фактом збуту та збереження наркотичних засобів порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу.