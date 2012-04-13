Запрацював фонтан «Хрещатик»

Київ. 13 квітня. УНІАН. Вчора у столиці першим серед міських водограїв запрацював оновлений, тепер уже світломузичний фонтан «Хрещатик».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, світломузичний супровід фонтану включатимуть щовечора о 21.30.

Фонтан «Хрещатик» було відкрито у 1979 році. Після 32 років безперебійної роботи фонтан було закрито на реконструкцію. Нині водоструменевий комплекс має конструкцію закритого типу. Він оснащений за найновішими технологіями. Робота водограю заснована на зворотному водопостачанні, тож оновлений фонтан не лише красивий, але й економний. За рахунок нової конструкції фонтану його устаткування є недосяжним для вандалів, зазначили в КМДА.

Для освітлення водних струменів використовуватимуться 322 світлодіодні світильники. Водними потоками керуватимуть 292 форсунки, а також частотні регулятори і контролер з програмним забезпеченням, які забезпечать рух водних струменів під музику.

Під час відкриття реконструйованого фонтану голова КМДА Олександр Попов зазначив, що «ми не просто відкриваємо сезон фонтанів, ми відкриваємо сезон співаючих світломузичних водограїв. Це лише перший такий фонтан. Дуже скоро вони заграють яскравими променями та святковими мелодіями практично у всіх районах нашого міста».

Як йдеться в повідомленні, відсьогодні комунальні служби розпочнуть поступове введення в експлуатацію усіх київських фонтанів. Запрацюють і ті водограї, які раніше закрили на ремонт або реконструкцію.

Так, 30 квітня, після оновлення запрацює фонтан навпроти Пасажу – на вул. Хрещатик, 15. 1 травня введуть в експлуатацію водяні комплекси на Майдані Незалежності, 9 травня – каскадний фонтан на вул. Червоноармійській, 119, та водограй у сквері на площі Івана Франка. Фонтан, що у парку «Позняки» (перетин просп. Григоренка та вул. Драгоманова), запрацює 22 травня, а «Самсон» на Контрактовій площі – 26 травня. 6 травня введуть в експлуатацію фонтан у парку «Перемога».

Традиційно сезон роботи фонтанів починається з квітня і триває до кінця жовтня.

Загалом у Києві встановлено близько 88 фонтанів.