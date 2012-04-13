Влада має намір врятувати сквер ім.Стуса від будівництва АЗС

Київ. 13 квітня. УНІАН. Київська міська рада планує скасувати рішення, яким відводилась земельна ділянка під будівництво автозаправного комплексу біля скверу імені Василя Стуса, а саме на перетині проспектів Перемоги та Палладіна у Святошинському районі.

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис Москаль, інформує прес-служба «Республіки Київ».

«Столична адміністрація відреагувала на ситуацію із незаконним знищенням дерев на перетині проспектів Перемоги і Палладіна та на мій депутатський запит щодо скасування рішення, яким ця ділянка на зеленій зоні відводилась під будівництво заправки, і підготувала відповідний проект рішення. Думаю, на одному із найближчих засідань Київрада виправить помилку і скасує рішення від 2004 року», - поінформував Д.Москаль.

За його інформацією, КМДА спрямувала до столичної прокуратури матеріали для звернення до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу та скасування державного акта на право власності на цю земельну ділянку.

«Це ще один крок у справі захисту вказаної території від зазіхань забудовника, який, проігнорувавши думку громадськості, почав самовільно без жодних дозволів знищувати дерева задля будівництва автозаправного комплексу», - наголосив Д.Москаль.

Він додав, що комісія Київської міської ради з питань екологічної політики уже погодила проект рішення про надання статусу скверу цій ділянці на перетині проспектів Перемоги і Палладіна. А прокуратура порушила кримінальну справу за фактом знищення зелених насаджень та заявила позов до Господарського суду Києва про визнання недійсним рішення Київради, яким ще у 2004 році вказана ділянка була передана в оренду ПП «Енергоінкам Україна».

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 лютого у сквері імені Василя Стуса на перетині проспектів Академіка Палладіна і Перемоги, були знесені зелені насадження.

Прокуратурою Святошинського району Києва порушено кримінальну справу щодо посадовців ПП «Енергоінкам Україна». На орендованій ПП «Енергоінкам Україна» ділянці площею 0,4 га без дозвільних документів спиляли 84 дерева. У прес-службі прокуратури Києва проінформували, що цими діями державі завдано збитків на суму 120 тис грн. Справу порушено за ч. 2 ст. 365-1 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень).

Представники громадських організацій звертались до голови КМДА Олександра Попова з вимогою захистити сквер імені Стуса від забудовника.