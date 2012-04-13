Уряд подбає про збереження історичної архітектури Києва

Київ. 13 квітня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров обіцяє, що уряд зробить все, що від нього залежить, для збереження історичної архітектури Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході відвідин Києво-Печерської Лаври на запрошення намісника лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла.

«Я знаю, що тут зараз киплять певні пристрасті. Хочу сказати, що уряд ніколи не дасть скривдити історичний Київ і все зробить для того, щоб ті наші святині, які у нас тут є, збереглися б для наших нащадків», - сказав М.Азаров.

При цьому він висловив надію, що найближчим часом у Києво-Печерській Лаврі буде закінчено реставрацію дзвіниці, і до дня святих апостолів Петра і Павла, до 12 липня, буде закінчено черговий етап реставраційних робіт в Успенському соборі.

«Сподіваємося, що найближчим часом буде закінчено дзвіницю, певний етап буде завершено в Успенському соборі до дня Петра і Павла. До 12 липня будуть закінчені всі роботи внизу храму, залишаться тільки вгорі», - сказав М.Азаров.