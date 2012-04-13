Розпочинається акредитація ЗМІ у медіа-центр до Євро-2012

Київ. 13 квітня. УНІАН. 17 квітня розпочнеться офіційна акредитація усіх засобів масової інформації у медіа-центр Приймаючого міста Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, медіа-центр Приймаючого міста Києва працюватиме впродовж усього періоду проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Місцем розміщення медіа-центру стане історичне приміщення Національної музичної академії імені П.Чайковського, що знаходиться у центрі столиці за адресою: вулиця Городецького 1/3.

Для отримання акредитації в медіа-центр необхідно заповнити відповідну анкету, яка буде розміщена на сайті Приймаючого міста Києва http://www.city-kyiv.com.ua/uefaeuro2012/, та надіслати її на адресу електронної скриньки accreditation@city-kyiv.com.ua

Усі акредитовані до медіа-центру Приймаючого міста Києва журналісти отримають відповідну перепустку, яка надаватиме право відвідувати усі події, що відбуватимуться у медіа-центрі.

Крім того, усі представники ЗМІ, акредитовані до медіа-центру УЄФА на НСК «Олімпійський», автоматично отримують акредитацію до медіа-центру Приймаючого міста Києва.

Як зазначається в повідомленні, медіа-центр матиме сучасне та комфортне обладнання (стаціонарні місця з комп’ютерами, потужний WI-FI, принтери, кабінки для монтажу відеоматеріалів, шафи для зберігання особистих речей, кафе, місце для відпочинку тощо), зручні місця для роботи представників ЗМІ, великий глядацький зал для проведення прес-конференцій та можливість спостерігати за офіційною фан-зоною Приймаючого міста Києва з можливістю зйомок.

Попередньою програмою заходів медіа-центру передбачене проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей з зірками футболу та шоу-бізнесу, представниками місцевої влади.

Медіа-центр Приймаючого міста Києва відкриє свої двері для журналістів 7 червня, напередодні офіційного відкриття футбольного Турніру, та працюватиме до 2 липня. Функціонуватиме медіа-центр щодня з 9.00 до 00.00.