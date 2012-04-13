У сквері біля театру ім.І.Франка 15 квітня відбудеться Фестиваль диво-писанки

Київ, 13 квітня. УНІАН. У сквері біля Національного театру ім. І. Франка 15 квітня о 15.00 відбудеться грандіозний "Фестиваль диво-писанки".

Про це УНІАН повідомили в Печерській райдержадміністрації.

Дерева скверу будуть прикрашені писанками ("Великоднє дерево"). Кожен охочий може приєднатися до фестивалю й почепити свої писанки з побажаннями на дерево.

Всього на деревах та альтанці до 15 квітня буде розвішано 30000 писанок. Загалом щорічно планується збільшувати кількість писанок у франківському сквері. Долучитися до цієї незвичайної акції обіцяють і зірки української естради. У планах організаційного комітету — по одній писанці на кожного киянина.

