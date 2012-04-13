На Співочому полі в Києві пройде виставка тюльпанів

Київ. 13 квітня. УНІАН. У Києві з 28 квітня по 12 травня на території Печерського ландшафтного парку (Співоче поле) працюватиме II міська виставка тюльпанів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, відвідувачі виставки побачать понад 200 тис. сортових тюльпанів.

Основу композицій, які з’являться на схилах ландшафтного парку на початку травня, складають різні сорти тюльпанів, висаджених за «килимовими принципом» – квіти одного сорту займають певну ділянку. Квіткові композиції переплетені українськими мотивами Петриківських розписів. У парку буде представлено різні за часом цвітіння сорти тюльпанів, щоб відвідувачі могли довше помилуватися квітами.

«Київзеленбуд» планує відкрити виставку Голландських тюльпанів яскравою концертною програмою. Для юних відвідувачів будуть працювати атракціони, дитячі майданчики, аніматори, а також будуть організовані майстер-класи з татуажу, ліпки, флористики, цікава шоу-програма з конкурсами та подарунками. На молодь чекатимуть веселі конкурси та майстер-класи з гончарства і флористики.

12 травня, у день завершення роботи виставки, відвідувачі зможуть побачити музичне вогняне шоу.

Напередодні виставки, 21 квітня, на території Співочого поля відбудеться велика весняна виставка-продаж декоративних рослин.