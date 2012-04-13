Відкриття І Міжнародного турніру з боксу серед кращих боксерів світку

16:50, 13 квітня 2012
Київ
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14 квітня о 14.00 відбудеться відкриття І Міжнародного турніру з боксу серед кращих боксерів світку «Київські рукавички».

Участь у змаганнях підтвердили збірні команди Азербайджану, Ірландії, Єгипту, Казахстану, Узбекистану, Литви, Молдови и України. Кирило Шевченко зауважив, що турнір відбуватиметься за правилами «АІБА» – 3 раунди по 3 хвилини 10 з фінальними поєдинками.

Місце проведення: Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український

дім» (вул. Хрещатик,2).

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