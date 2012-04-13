У поминальні дні до кладовищ пустять додаткові експреси

Київ. 13 квітня. УНІАН. У Києві під час поминальних днів буде збільшено кількість одиниць пасажирського транспорту, що курсують до міських кладовищ.

Як інформує прес-служба столичної міськдержадміністрації, це передбачено розпорядженням КМДА «Про заходи щодо підготовки та проведення поминальних днів на міських кладовищах».

З 22 до 25 квітня та 9 травня 2012 у місті додатково вийдуть на маршрути 270 автобусів, 40 тролейбусів та 47 трамваїв.

Окремо будуть організовані додаткові маршрути громадського транспорту до основних міських кладовищ, зокрема, 22 квітня (протягом дня): автобусний маршрут №804 – «ст. м. «Лісова» – Північне кладовище» (додатковий експрес); таксомоторний маршрут № 804т - «ст. м. «Лісова» – Північне кладовище»; автобусний маршрут №740 «Ст. м. «Виставковий центр» – Південне кладовище» (додатковий експрес); автобусний маршрут № 77 «вул. Курнатовського – Лісове кладовище»; автобусний маршрут «ст. м. «Оболонь» – Лісове кладовище» (додатковий експрес); автобусний маршрут «ст. м. «Петрівка» – Лісове кладовище» (додатковий експрес); автобусний маршрут «Універсам «Позняки» – Лісове кладовище» (додатковий експрес); автобусний маршрут «ст. м. «Чернігівська» – Лісове кладовище» (додатковий експрес).

25 квітня працюватиме додатковий автобусний маршрут № 30 «ст. м. «Нивки» – Міське кладовище» (додатковий експрес).

Загалом пасажирські перевезення забезпечуватимуть 2886 автобусів у режимі маршрутного таксі. Вартість проїзду в автобусах, що працюватимуть у поминальні дні в режимі маршрутного таксі до міських кладовищ, становитиме не більше 2 грн 50 коп.

Також, відповідно до розпорядження КМДА, передбачено чергування відповідальних осіб в місцях масового скупчення пасажирів для коригування роботи транспорту в залежності від пасажиропотоку. Крім того, буде забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги на Південному, Північному, Лісовому, Байковому та Міському кладовищах.

Крім того, в КМДА звертають увагу, що з метою забезпечення громадського порядку та безперебійного руху міського пасажирського транспорту 22 квітня поблизу міських кладовищ заборонено паркування автотранспорту на вул. Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на вул. Крайню, крім автобусів великої місткості та спецтранспорту.