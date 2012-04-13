Кокорівську альтанку на Володимирській гірці реставрують

Київ. 13 квітня. УНІАН. У Комунальному підприємстві «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» спростували інформацію про незаконне знесення на Володимирській гірці Кокорівської альтанки.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на директора КП “Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт” Геннадія Геру, реконструкція верхньої альтанки №1, розміщеної в верхній частині пішохідної зони парку, та реставрація альтанки №2 (Кокорівська альтанка) передбачена проектом реконструкції і благоустрою парку «Володимирська гірка». Реставраційні роботи у парку було розпочато 6 березня 2012 року, відповідно до розпорядження голови КМДА Олександра Попова.

«З моменту встановлення цих об’єктів не проводились жодні ремонтні роботи. Беручи до уваги їхній незадовільний стан, наразі конче необхідно виконати роботу з реконструкції та реставрації альтанок, цим самим зберегти культурну спадщину столиці», – зазначив Г.Гера.

Він також додав, що на даний час виконання робіт відбувається під наглядом архітектора Юрія Лосицького – автора проекту реставрації (ТОВ «Інститут Київпроектреставрація»).

Завершення реставраційних робіт заплановано на кінець травня.

Відреставрована Кокорівська альтанка буде встановлена на своє місце до Дня Києва, обіцяють в КМДА.

Як інформує міська влада, дві старовинні ажурні альтанки були встановлені у 1863 році. Їх назва походить від купця Кокорєва, який свого часу приїхав до Києва з торговими справами і пожертвував 1000 карбованців на будівництво оглядової альтанки з боку Андріївської церкви.

Як повідомляв УНІАН, користувачі «Живого журналу» повідомили, що 12 квітня невідомі демонтували сторічну Кокорівську альтанку у парку «Володимирська гірка» в Києві.

На даний момент на місці, де стояла вікова альтанка, залишилися лише 8 металевих вертикально розташованих труб, які стирчать майже на рівні землі, на яких, мабуть, кріпилася альтанка. Саму ж конструкцію, судячи з усього, просто зрізали і вивезли. Доріжки, що ведуть до місця, де стояла альтанка, засипані свіжим гравієм, а поряд лежать комплекти нової плитки.