Вихованців дитячого будинку "Малятко" привітали з Великоднем

Київ, 13 квітня. УНІАН. Голова Подільської районної державної адміністрації Петро Матвієнко привітав вихованців дитячого будинку "Малятко" з Великоднем.

Про це УНІАН повідомили в Подільській РДА.

"Бажаю вам завжди бути у повній гармонії із собою, навчитися прощати та творити тільки добрі справи. Міцного вам здоров`я, миру, добра, здійснення мрій та благополуччя! Нехай це чудесне свято принесе любов та світло у ваші душі, щирість та добро у взаємини, а Господня ласка хай зігріває ваші серця", - звернувся до вихователів та дітей П. Матвієнко.

Голова Подільської РДА вручив вихованцям пасхальні куличі.

Дитячий будинок "Малятко" очолює Лідія Литвиненко - заслужений працівник освіти, яка більшу частину свого життя присвятила роботі цього закладу.

Одним із важливих напрямків в родинному вихованні дітей-сиріт даної установи є розвиток самостійної особистості здатної адекватно взаємодіяти з соціумом.

У дитячому будинку створені умови домашнього затишку, з усіма зручностями, максимально наближеними до родинних. Приміщення, де перебувають діти, обладнані сучасними меблями, необхідною побутовою технікою, що створює затишок кожній дитині як в родині.

На даний час у дитячому будинку виховується 75 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вихованці дитячого будинку постійно беруть участь у районних, міських, всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Одержують призові місця та нагороди.

