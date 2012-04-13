Вихованців дитячого будинку "Малятко" привітали з Великоднем
Дитячий будинок "Малятко" очолює Лідія Литвиненко - заслужений працівник освіти, яка більшу частину свого життя присвятила роботі цього закладу.
Київ, 13 квітня. УНІАН. Голова Подільської районної державної адміністрації Петро Матвієнко привітав вихованців дитячого будинку "Малятко" з Великоднем.
Про це УНІАН повідомили в Подільській РДА.
"Бажаю вам завжди бути у повній гармонії із собою, навчитися прощати та творити тільки добрі справи. Міцного вам здоров`я, миру, добра, здійснення мрій та благополуччя! Нехай це чудесне свято принесе любов та світло у ваші душі, щирість та добро у взаємини, а Господня ласка хай зігріває ваші серця", - звернувся до вихователів та дітей П. Матвієнко.
Голова Подільської РДА вручив вихованцям пасхальні куличі.
Дитячий будинок "Малятко" очолює Лідія Литвиненко - заслужений працівник освіти, яка більшу частину свого життя присвятила роботі цього закладу.
Одним із важливих напрямків в родинному вихованні дітей-сиріт даної установи є розвиток самостійної особистості здатної адекватно взаємодіяти з соціумом.
У дитячому будинку створені умови домашнього затишку, з усіма зручностями, максимально наближеними до родинних. Приміщення, де перебувають діти, обладнані сучасними меблями, необхідною побутовою технікою, що створює затишок кожній дитині як в родині.
На даний час у дитячому будинку виховується 75 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Вихованці дитячого будинку постійно беруть участь у районних, міських, всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Одержують призові місця та нагороди.