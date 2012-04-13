Влада столиці вітає киян та гостей міста з Великоднем

Київ. 13 квітня. УНІАН. Голова Київської міськдерж адміністрації Олександр Попов привітав киян та гостей міста з Великоднем.

Текст вітання розміщено на офіційному сайті Київської влади.

«Прийміть найщиріші вітання з нагоди величного та радісного православного свята – Світлого Воскресіння Христового! Свято Великодня для багатьох з нас є символом перемоги добра над злом. У цей день наші душі сповнюються радістю, ми святкуємо початок нового життя, торжество віри над смертю», - говориться в вітанні.

О.Попов зазначає, що щороку Пасхальна подія несе любов та світло у наші домівки, щирість та добро у взаємини, а Господня ласка зігріває серця й спонукає кожного на чисті помисли. За його словами, цей всеперемагаючий дух надії й радості дає силу й енергію, утверджує вірність християнським традиціям.

«Я щиро зичу вам міцного здоров’я, миру, добра, здійснення мрій, достатку та благополуччя! Нехай Божа милість та благословення, взаємоповага й злагода допоможуть нам перебороти всі труднощі, а щира любов до України й рідного Києва надихає нас на добрі праведні справи!», - наголосив голова міської держадміністрації.