- Нещодавно була затверджена програма "Здоров’я киян". У документі йдеться про реконструкцію протитуберкульозних закладів. Хотілося б дізнатися, скільки часу потрібно на відновлення всіх медичних закладів міста, де лікуються хворі на туберкульоз?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Часу потрібно мінімум два роки, хоча я розумію, що це питання дуже актуальне, як і інші по закладах охорони здоров’я. В цьому році ми фінансуємо програму реконструкції, капітального ремонту, оснащення новим обладнанням медичних установ щонайменше на 300—350 млн грн. Приблизно 0,5 млрд грн необхідно на реалізацію програми щодо протитуберкульозних закладів. Ці суми є великими, і, безумовно, закумулювати їх у стислі терміни ми не можемо. В цьому році ми виконаємо наші зобов’язання щодо розвитку медичних установ, пов’язаних із Євро-2012.

