У Голосієво буде створено сервісний центр для підвищення якості обслуговування платників податків

Київ, 13 квітня. УНІАН. У Голосіївському районі столиці планується створити сервісний центр для підвищення якості обслуговування платників податків.

Про це УНІАН повідомили в Державній податковій інспекції Голосіївського району столиці.

В райінспекції вже створено особисту скриньку начальника податкової районної інспекції та "скриньку довіри", в якій кожен охочий має можливість залишити лист зі скаргами або пропозиціями щодо роботи інспекції.