У Голосієво буде створено сервісний центр для підвищення якості обслуговування платників податків
11:58, 13 квітня 2012Київ
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В райінспекції вже створено особисту скриньку начальника податкової районної інспекції та "скриньку довіри", в якій кожен охочий має можливість залишити лист зі скаргами або пропозиціями щодо роботи інспекції.
Київ, 13 квітня. УНІАН. У Голосіївському районі столиці планується створити сервісний центр для підвищення якості обслуговування платників податків.
Про це УНІАН повідомили в Державній податковій інспекції Голосіївського району столиці.
В райінспекції вже створено особисту скриньку начальника податкової районної інспекції та "скриньку довіри", в якій кожен охочий має можливість залишити лист зі скаргами або пропозиціями щодо роботи інспекції.
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