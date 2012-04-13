Міліція посилює охорону на Великдень

Київ. 13 квітня. УНІАН. У Києві охорону громадського порядку на Великдень забезпечуватимуть понад 1,7 тис працівників міліції.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

За даними міліції, святкові Богослужіння відбудуться у 110 культових спорудах у столиці.

Основна мета правоохоронців під час проведення святкових заходів – не допустити порушень громадського порядку та скоєння злочинів, тому посилену охорону вказаних об’єктів буде розпочато вже з 18-ї години 14 квітня. Передбачено максимальне наближення нарядів міліції, особливо у вечірній час, до місць проведення заходів, на маршрутах слідування громадян. У цілодобовому режимі працюватимуть слідчо-оперативні групи та групи документування.

Працівниками Управління Державної автомобільної інспекції ГУМВС України в м. Києві в посиленому режимі забезпечуватиметься безпека дорожнього руху транспорту та пішоходів у місцях проведення релігійних заходів.

У зв’язку з подовженням роботи Київського метрополітену на всіх станціях та прилеглій до них території також буде посилено наряди міліції.