У Києві розпочинається Чемпіонат світу з фехтування

Київ. 13 квітня. УНІАН. Сьогодні, 13 квітня, о 14.00 в київському Палаці спорту відбудеться церемонія відкриття Командного Чемпіонату світу з фехтування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, упродовж двох днів триватимуть командні змагання з тих видів зброї, які не включені до програми Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні – це жіноча шабля та чоловіча шпага.

Командний Чемпіонат світу з фехтування проводиться під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE) та належить до спортивних змагань вищої категорії.

Київ виборов право на проведення Чемпіонату на конгресі FIE у Москві в грудні 2010 року шляхом голосування країн-членів Міжнародної федерації фехтування.

Загалом у змаганнях свою участь підтвердили 35 країн-учасниць: у шпазі чоловічій – 23 команди; у шаблі жіночій – 14 команд. Також на змаганнях будуть присутні понад 500 членів офіційних делегацій (представники міжнародних делегацій, спортсмени, тренери), загальна кількість гостей міста становитиме понад 1000 глядачів.

