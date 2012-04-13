367 дітей-сиріт отримали від міської влади випускні костюми

Київ. 13 квітня. УНІАН. Напередодні випускних вечорів міська влада подарувала дітям-сиротам, випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних закладів міста випускні костюми.

Як повідомило «Радіо «Київ», цього року випускні костюми від торгового дому «Воронін-Україна» отримали 367 дітей. Кошти на придбання святкового одягу було виділено з міського бюджету за цільовою програмою «Соціальне партнерство».

Під час заходу, за сприяння Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці для дітей було організовано святковий обід та концерт, що відбувся у Колонній залі Київської міської державної адміністрації.