367 дітей-сиріт отримали від міської влади випускні костюми
10:27, 13 квітня 2012Київ
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Зшиті торговим домом Вороніна
Київ. 13 квітня. УНІАН. Напередодні випускних вечорів міська влада подарувала дітям-сиротам, випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних закладів міста випускні костюми.
Як повідомило «Радіо «Київ», цього року випускні костюми від торгового дому «Воронін-Україна» отримали 367 дітей. Кошти на придбання святкового одягу було виділено з міського бюджету за цільовою програмою «Соціальне партнерство».
Під час заходу, за сприяння Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці для дітей було організовано святковий обід та концерт, що відбувся у Колонній залі Київської міської державної адміністрації.
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