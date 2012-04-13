21 квітня на Хрещатику проведуть Олімпійський день

Київ. 13 квітня. УНІАН. 21 квітня на Хрещатику проведуть Всеукраїнську спортивну акцію «Олімпійський день – 2012».

Відповідне розпорядження КМДА від 10 квітня поточного року оприлюднено на офіційному сайті Київської влади.

Таким чином КМДА підтримала ініціативу Національного олімпійського комітету України щодо проведення в Києві Олімпійського дня.

Акція буде проводитись з 9.00 до 22.00 на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик. Відповідальність за проведення заходу взяв на себе НОК.

Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА доручено сприяти вирішенню організаційних питань, пов’язаних з проведенням Олімпійського дня.

Документом передбачено перекриття руху транспорту 21 квітня на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до Бессарабської площі) з 9.00 до 22.00.