21 квітня на Хрещатику проведуть Олімпійський день

10:05, 13 квітня 2012
Київ
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За ініціативи НОК 

Київ. 13 квітня. УНІАН. 21 квітня на Хрещатику проведуть Всеукраїнську спортивну акцію «Олімпійський день – 2012».

Відповідне розпорядження КМДА від 10 квітня поточного року оприлюднено  на офіційному сайті Київської влади.

Таким чином КМДА підтримала ініціативу Національного олімпійського комітету України щодо проведення в Києві Олімпійського дня.

Акція буде проводитись з 9.00 до 22.00 на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик. Відповідальність за проведення заходу взяв на себе НОК.

 Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА доручено сприяти вирішенню організаційних питань, пов’язаних з проведенням Олімпійського дня.

Документом передбачено перекриття руху транспорту 21 квітня на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до Бессарабської площі) з 9.00 до 22.00.

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