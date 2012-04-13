- З нагоди Великодня соціально незахищені кияни отримають одноразову адресну матеріальну допомогу від міської влади. Скільки у столиці таких мешканців?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Допомогу отримають 370 тисяч киян, сума допомоги для яких складе 41 мільйон гривень. Це люди, які мають найнижчі доходи, до 1200 грн: інваліди, сироти, сім’ї загиблих воїнів-інтернаціоналістів та багато інших. Варто зазначити, що зараз починає працювати президентська програма додаткового соціального захисту, яка, на мою думку, дозволить значно стабілізувати ситуацію з соціальним захистом людей, які цього особливо потребують. Гадаю, місцеві програми, додаткові до державної політики, обов’язково повинні існувати при можливості в кожному місті. Ми зробили такий крок. Соціальна допомога киянам - першочергове завдання влади.