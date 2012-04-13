Київ, 13 квітня. УНІАН. У Деснянському районі на День Києва буде висаджено алею каштанів.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

Зокрема, по проспекту Маяковського у парку "Фестивальний" (від вулиці Драйзера до вулиці Беретті) буде висаджено 153 каштани.

"Вартість робіт становить 340 тисяч гривень. Також до 1530-річчя Києва на території Деснянського району буде висаджено квіткові композиції зі святковою символікою", - повідомив директор комунального підприємства з утримання зелених насаджень Деснянського району Олександр Петричук.

Як відомо, каштани вже давно вважаються символом столиці України. За радянських часів суцвіття каштана прикрашало герб Києва. І до цього дня стилізоване зображення суцвіття каштана використовується у багатьох логотипах київських організацій, оформленні міста, сувенірній продукції.