Ахметов обіцяє віддати об'єкт на Фролівській разом з ділянкою

Київ. 13 квітня. УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» має намір після реалізації проекту на вул. Фролівській, на місці швейної фабрики «Юність», передати будівлі разом з ділянкою територіальній громаді Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко.

«Це некомерційний проект. Зрештою ми хочемо передати цю ділянку і будівлі громаді міста Києва», - сказав він.

М.Нестеренко зазначив, що компанія планує повністю фінансувати цей проект.

За його словами, компанія розглядає, хто з архітекторів реалізовуватиме проект, презентація концепції якого запланована на 24 травня.

Гендиректор компанії додав, що терміни початку будівництва на цій ділянці залежать від отримання дозвільної документації. Планується, що археологічні дослідження займуть 3-4 місяці.

У свою чергу директор із зв`язків з громадськістю компанії СКМ Наталія Ємченко зазначила, що вчора під час прес-конференції на Андріївському узвозі київські активісти пропонували збудувати на цій території музей Києва, консерваторію або філармонію, галерею, освітній центр.

М.Нестеренко уточнив, що «ЕСТА Холдинг» також планує брати участь у реконструкції інших об`єктів на Андріївському узвозі. Компанії, окрім ділянки в 0,98 га на вул. Фролівській, 9-11 і ділянки в 0,03 га на Андріївському узвозі, 10-б, належить будівля площею 900 кв. м на Андріївському узвозі, 7-а, з якою «нічого не збираються робити».

Гендиректор компанії додав, що в проект торгово-офісного центру, від якого відмовилася компанія, а також у демонтаж будівель і підготовчі роботи було вкладено близько 5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» пропонує створити громадську раду для реалізації проекту на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики "Юність" у Києві.

Раніше компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) на місці колишньої швейної фабрики «Юність» після того, як ситуація із зносом трьох будівель на Андріївському узвозі дістала широкий резонанс.

Влада Києва запропонувала власникові землі на Андріївському узвозі, де було знесено три будівлі, відновити одну з них, а саме фасадну будівля вулиці.

10 квітня низка ЗМІ повідомила, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесено будинок навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – керуюча компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об`єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс на вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) та ін.). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).