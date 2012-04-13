Будинок вчителя буде реставровано

Київ. 13 квітня. УНІАН. Влада Києва прийняла рішення про проведення реставрації міського Будинку вчителя на вул. Володимирській, 57 у Шевченківському районі.

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов 10 квітня 2012 р. Текст документу оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

Замовником виконання робіт з проектування та реставрації визначено КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт». Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку Києва на поточний рік. Водночас Головному управлінню капітального будівництва доручено подати інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з реставрації Будинку вчителя до проектів програм соціально-економічного розвитку столиці на наступні роки.