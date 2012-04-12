«ЕСТА Холдинг» ініціює створення громадської ради
Щодо проекту на Андріївському узвозі
Київ. 12 квітня. УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» пропонує створити громадську раду для реалізації проекту по вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко.
«Ми пропонуємо створити якусь громадську раду, яка працюватиме прозоро, в рамках якої обговорюватимуться будь-які рішення щодо цього проекту. Ми побачили, що є сформована громадська думка, і сподіваємося, що лідери цієї думки стануть ініціаторами формування громадської ради», - сказав він.
М.Нестеренко зазначив, що компанія планує зібрати залишки зруйнованих будівель і провести археологічні дослідження. «Я хочу, щоб уже цей етап робіт проходив під контролем громадської ради», - додав він.
Директор зі зв`язків із громадськістю компанії «СКМ» Наталія Ємченко зазначила, що хотіла б, аби рада була сформована до сери-четверга наступного тижня. Вона додала, що на сайті «ЕСТА Холдинг» буде створено сторінку, де бажаючі зможуть залишати заявки для участі в раді.
Громадську раду буде створена для того, аби визначити, що буде побудовано на місці фабрики «Юність» і як це виглядатиме.
М.Нестеренко зазначив, що зовнішній вигляд і дух Андріївського узвозу буде збережено, а також пообіцяв, що компанія поверне первинний вигляд фасадної будівлі, що виходить на Андріївський узвіз.
Він також вибачився перед киянами: «Хочу принести свої вибачення й сказати, що ми неправі. Незважаючи на наявність усіх дозвільних документів, проект, який так не сприймається киянами, не повинен реалізовуватися. Ми двічі неправі в тому, що після того, як ухвалили внутрішнє рішення, побачивши реакцію киян, не будувати діловий центр, а реалізувати якийсь проект культурного центру на цьому місці, не обговорили це з киянами».
Компанія планувала на цьому місці будівництво малоповерхового арт-об’єкту з культурною й освітньою функцією.
Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) по вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві після того, як ситуація зі знесенням трьох будівель на Андріївському узвозі набула широкого резонансу.
Влада Києва запропонувала власнику землі на Андріївському узвозі, де було знесено три будівлі, відновити одну з них, а саме фасадну будівлю вулиці.
10 квітня ряд ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз позбувся трьох історичних будівель. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесені будинки напроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.
Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – керуюча компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».
«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об`єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.
До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс по вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) тощо). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).