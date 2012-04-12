Землю для “Андріївський Плаза” на узвозі відвели ще у 2005 р.

Київ. 12 квітня. УНІАН. Рішення про виділення ТОВ “Андріївський Плаза” землі на Андріївському узвозі в Києві під будівництво торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом Київрада ухвалила 14 липня 2005 року.

Текст відповідного документу розміщено на веб-сторінці Київської міської ради.

Цим рішенням (№ 730/3305) депутати припинили, зокрема, право користування закритому акціонерному товариству "Швейне підприємство "Юність" земельними ділянками загальною площею 0,69 га, в тому числі розташованих по вул. Фролівській в Подільському районі.

Також вказаним рішенням Київрада затвердила проект відведення земельної ділянки ТОВ "Андріївський Плаза" для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного комплексу з підземним паркінгом на вул. Фролівській, 9-11 та передала ці землі товариству “в короткострокову оренду на 5 років”. Йдеться про земельну ділянку площею 0,98 га.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 4 жовтня 2010 р. додатковим рішенням відвела 0,03 га землі на Андріївському узвозі, 10Б, ТОВ “Андріївський Плаза” під будівництво торговельно-офісного комплексу.

Землю передано в довгострокову оренду на 15 років. Як зазначалось в документі, ділянка забудована. Землевідведення здійснено за рахунок частини земель Київського виробничого швейного об’єднання “Юність”, де планувалось будівництво виробничо-побутового корпусу, та враховуючи перехід права власності на нежитлові приміщення (договори купівлі-продажу від 09.10.2009 та 02.02.2010).

Довідка УНІАН. 10 квітня ряд ЗМІ повідомив, що на Андріївському узвозі знесли три історичні будівлі. Нині триває реконструкція цієї історичної вулиці.

Пізніше стало відомо, що будівлі знесла компанія «ЕСТА Холдинг», що входить в компанію СКМ, для будівництва торговельно-офісного центру.

11 квітня генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко заявив, що компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торговельно-офісного центру по вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики "Юність" в Києві.

11 квітня голова КМДА Олександр Попов повідомив, що компанія-забудовник, яка знесла будівлі на Андріївському узвозі, впродовж місяця розробить концепцію спорудження на цій вулиці культурного центру.

«Забудовник відмовляється від своїх планів щодо будівництва розважально-торгово-офісного об`єкту і за місяць, тобто до Дня Києва, буде розроблена нова концепція будівництва культурного центру, який буде представлено на широке громадське обговорення», - повідомив О.Попов.

Також він відзначив, що цим проектом будуть передбачені роботи з відновлення фасадної частини, що виходить на Андріївський узвіз, в тому архітектурному вигляді, який має сьогодні вулиця.

12 квітня власник компанії СКМ, народний депутат Рінат Ахметов запевнив, що компанія поверне первозданний вигляд зруйнованим фасадам на Андріївському узвозі в Києві.