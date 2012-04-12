- Проспект Бажана кардинально зміниться, від підземних комунікацій до ліхтарів. Зараз шляховики завершують реконструкцію ділянки від Південного мосту до Позняків. Ці роботи проводяться до Євро-2012?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- І так, і ні, адже Євро триватиме кілька тижнів, а роботи проводяться з прицілом як мінімум на 15, а то і на 30 років. На цій ділянці ми використовуємо найсучасніше обладнання. Наприклад, рівень, висота та інші показники асфальтобетону відслідковуються за допомогою комп’ютерної техніки. Плануємо завершити всі роботи до 9 травня як подарунок ветеранам і всім киянам. Цей проект є довгоочікуваним, коштовним, але дуже потрібним і перш за все киянам.