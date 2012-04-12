У Дніпровському районі розробляють заходи для забезпечення належної епідемситуації

Київ, 12 квітня. УНІАН. У Дніпровському районі розробляють заходи для забезпечення належного санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Як повідомили УНІАН у відділі внутрішньої політики Дніпровської райдержадміністрації, по це йшлося на засіданні колегії РДА.

В.о. головного державного санітарного лікаря Надія Козлякова розповіла, зокрема, про ситуацію з таких питань, як запобігання повторенню виникнення загрози сказу (була восени минулого року, коли хвора на сказ тварина покусала трьох мешканців району), а також щодо організації належної перевірки харчування школярів, підготовки місць загального відпочинку до літнього сезону, контролювання якості питної води, санепідзабезпечення заходів чемпіонату Євро-2012 тощо.

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Алла Загородня докладно розповіла про те, як відбуватиметься оздоровлення дітей у поточному році, про шкільні табори та виїзне оздоровлення тощо.

За результатами роботи засідання Колегії райдержадміністрації напрацьовано відповідні протокольні доручення.

