Захисники україномовного дубляжу провели акцію біля Кабміну

Київ. 12 квітня. УНІАН. Учасники акції на захист україномовного дубляжу іноземних фільмів «Кіна не буде» розгорнули навпроти Кабінету міністрів України велику кіноплівку.

Як передає кореспондент УНІАН, на плівці розміщені кадри з фільмів, які останнім часом були дубльовані українською мовою на студії дубляжу “Ле Доен”: “Ранго”, “Трон. Спадок”, “Панда. КунгФу”, “Хранителі”, “Форсаж 5”, “Тачки”, “Пірати карибського моря” та ін.

Також близько 60 учасників акції тримали різні постери з фільмами, які йшли в українському прокаті з українським дубляжем. Серед них мультфільми “Король Лев”, “Нікчемний я”, “Красуня та чудовисько”, фільми “Їсти, молитися, кохати”, “Джон Картер”, “Аліса в країні чудес”.

На акцію зібралося близько 400 осіб, дехто прийшов з маленькими дітьми. Учасники акції тримали плакати з написами: “Мої діти хочуть дивитися мультики українською!”, “Обіцяю не платити за російський дубляж”, “Пане Азаров, чий бюджет ви наповнюєте?”, “Їхні прибутки могли б бути в нашому бюджеті”, “Нам треба більше, ніж субтитри”.

Серед учасників акції відомі громадські діячі, письменники, актори, режисери та кінокритики.

Зокрема, екс-голова Держслужби кінематографії Ганна Чміль, режисер фільму “Той, що пройшов крізь вогонь” Михайло Іллєнко, письменники Віталій та Дмитро Капранови, письменниця та журналістка Світлана Поваляева, видавник Іван Малкович, кінокритики Володимир Войтенко та Дмитро Десятерик, лідер гурту “Мандри” Сергій Фоменко (Фома), лідер гурту «Qarpa», письменниця Ірена Карпа, яка прийшла із своїм собакою породи шарпей.

Брати Капранови, отримавши мегафон для виступу, голосно прокричали у бік Кабінету міністрів запитання: “До якої країни нам слід поїхати, аби подивитись фільми українською?”. Письменники також запропонували українцям визнати міністра культури Михайла Кулиняка «Ворогом української культури». Учасники мітингу підтримали цю ініціативу.

Організаторами заходу виступили Громадський рух «Відсіч», ініціатива «Кінопереклад» рух добровольців «Простір свободи», ГО «Українська справа», Всеукраїнська громадська організація «Не будь байдужим».

Організатори та активісти закликали учасників акції вимагати від Кабінету міністрів скасування прийнятої 1 лютого 2012 року постанови №168, яка, на їхнє переконання, спрямована проти розвитку української кіногалузі, та повернення студії дубляжу «Ле Доен» майна, вилученого податковою.

За словами організаторів акції, згадана постанова скасовує вимогу про обов`язковість дублювання або озвучення фільму на території України. Тобто тепер можна не просто дублювати чи озвучувати фільми російською, а й завозити озвучені фільмокопії з Росії. Таким чином, на думку активістів, уряд створив протекціоністський режим для російської кіноіндустрії, стимулюючи прокатників відмовлятися від послуг українських акторів, перекладачів і студій дублювання.

За словами учасників акції, вже в березні в кінотеатрах України демонструвались іноземні фільми, дубльовані російською мовою. Крім того, що якість російськомовного дубляжу програє україномовному, самі фільмокопії були помітно гіршої якості.

До учасників мітингу вийшла заступник голови Державного агентства України з питань кіно Лідія Клименко, яка повідомила, що агентство ініціюватиме законодавчі зміни щодо розвитку кінематографічної галузі.

Водночас, координатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда висловив переконання, що подібними обіцянками влада лише намагається затягнути вирішення проблеми, оскільки напередодні виборів до Верховної Ради не буде займатися такими питаннями, і треба вимагати, аби Кабмін просто скасував свою постанову.