- Минулого тижня було відкрито нову транспортну естакаду на Набережній. Що ж далі у планах міської влади?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Спочатку потрібно доробити те, що ми вже почали: Подільський мостовий перехід. Він чималий по протяжності і дуже складний по виконанню, тим більше, що на ньому передбачається два рівні: для метро і авто. Цього року ми будемо активно займатися цим питанням і до наступного року плануємо його вирішити. Але існують проблеми, які ми хотіли б розв’язувати, і у спальних районах. Ми розпочинаємо розробку дуже важливого документа — транспортної схеми міста Києва. Її планується зробити за участю відомих, в тому числі іноземних компаній, які розробляли подібні пропозиції щодо розвитку транспортної системи у найсучасніших регіонах і містах світу. Важливо мати комплексне уявлення, що і як потрібно зробити, а потім вирішувати локальні питання. Я точно можу сказати, що кожного року ми будемо здавати по кілька об’єктів, які стосуються вирішення транспортних проблем столиці.