Троєщинці вже збирають підписи для референдуму

Київ, 12 квітня. УНІАН. На Троєщині відбулися перші збори ініціативної групи з організації в Києві загальноміського референдуму.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України, голова ради об’єднання громадян "За Троєщину!" Валерій Борисов.

"Переконаний, що киянам, зокрема троєщинцям, небайдуже, яким буде Київ у майбутньому. Не чиновники чи депутати, а вся київська громада або, принаймні, її більша частина має ухвалювати рішення, що стосуються ключових питань розвитку міста. Таку можливість надає законодавство про місцеві референдуми, і ми маємо скористатись своїм правом та сказати, яким бути Києву", – сказав В.Борисов.

За його словами, наступного тижня організація "За Троєщину!" проведе збори своїх активістів та долучиться до цього процесу.

В.Борисов нагадав, що одним із питань, які будуть обговорюватись, є Генеральний план розвитку міста, та наголосив, що обговорення й затвердження цього документу потрібно проводити в жорсткій прив’язці до конкретної території. "Бо мешканці Печерська, приміром, краще знають, де в районі є вільні місця під забудову, мешканці Подолу краще підкажуть, де не вистачає дитячих майданчиків, а троєщинці – де необхідно збудувати лікарню", - вважає голова об`єднання громадян.