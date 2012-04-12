У Києві проводиться загальноміська толока

Київ. 12 квітня. УНІАН. На вулицях столиці стартувала загальноміська толока.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, за попередніми даними організаторів, до акції вже приєдналися понад 25 тисяч людей. Серед них не лише працівники комунальних установ, а й активні кияни, представники державних і приватних установ, районних адміністрацій, усіх структурних підрозділів КМДА, депутатського корпусу Київради, громадських рганізацій, комунальних засобів масової інформації, а також зірки спорту та естради.

Для прибирання у місті було визначено понад 2000 локацій.

Голова КМДА Олександр Попов, який ініціював проведення загальноміської толоки у Чистий четрвер, також долучився до робіт у Ландшафтному парку Солом’янського району. Тут же працювали учасники дуету «Кролики» Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко, а також співачка Катерина Бужинська.

Після цього О.Попов долучився до толоки у Дарницькому районі, яка відбувається у парку вздовж вулиці Андрія Малишка. Разом з представниками комунальних засобів масової інформації та учасниками гурту «Скай» голова КМДА висаджував дерева на тому місці, де нещодавно забудовник планував звести торговельний центр, проте киянам вдалося захистити зелену зону від забудови.