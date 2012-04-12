На Подолі пройшли майстер-класи по виготовленню писанок

Київ, 12 квітня. УНІАН. У клубах за місцем проживання "Виноградар", "Вікторія", "Амазонки", "Товариш" Подільського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді відбулись майстер-класи "Ой, яка чудова писанка кольорова" для вихованців клубів та їх батьків.

Про це УНІАН повідомили в Подільскій райдержадміністрації.

Майстер-класи були організовані та проведені з метою ознайомлення дітей з різноманітною технікою виготовлення писанок у різних етнічних районах України, вивчення символів писанки та символіки кольорів, популяризації народного декоративно-прикладного мистецтва, навчання дітей поважати традиції, розвивати творче мислення, повагу до історії та звичаїв.

Кращі роботи вихованців та їх батьків представлені на виставці писанок і крашанок "Доторкнись до древнього мистецтва рідного народу", яка сьогодні відкриється у клубі "Виноградар" (пр. Свободи, 26-Б).