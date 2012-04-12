У понеділок, 16 квітня, Київський зоопарк працюватиме

Київ. 12 квітня. УНІАН. У понеділок, 16 квітня, Київський зоопарк буде відкритий для відвідувачів.

Про це інформує адміністрація КП “Київський зоопарк”, пояснюючи, що зазвичай по понеділках оголошується санітарний день.

Водночас, зоопарк планує навести порядок на своїй території сьогодні, у день, коли проводиться загальноміська толока. У рамках цього заходу на прибирання та озеленення території звіринцю вийдуть усі працівники, включаючи офісних.

Що стосується роботи зоопарка в найближчий понеділок, то його двері будуть відкриті для киян та гостей міста з 9.00 до 19.00. Продаж вхідних квитків здійснюватиметься з 9.00 до 18.00.

15 квітня, у Великдень, зоопарк також працюватиме за звичайним розкладом.

Надалі ж Київський зоопарк працюватиме у звичайному режимі: вівторок – неділя з 9.00 до 19.00, понеділок – вихідний день.

Як нагадують в зоопарку, ціна квитка: для дорослих - 25 грн, для дітей (до 16 років) - 15 грн, дітям до 5 років вхід безкоштовний. Інваліди I-II групи, учасники ВВВ і бойових дій – 15 грн. Діти-сироти та інваліди дитинства до 18 років – безкоштовно.