На підготовку закладів освіти до 1 вересня витратять 77 млн грн

Київ. 12 квітня. УНІАН. На підготовку закладів освіти до нового навчального року з бюджету Києва буде виділено 76,7 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, за словами заступника голови КМДА Леоніда Новохатька, таке фінансування дозволить збільшити розмір асигнувань у деяких районах столиці у 2-3 рази.

Л.Новохатько відзначив також, що на підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період міським бюджетом передбачено 14,6 млн грн.

При підготовці шкіл та дитсадків до нового навчального 2012-2013 року передбачається особливу увагу приділити утепленню приміщень.

За його даними, загалом фінансування галузі «Освіта» у 2012 році зросло на 20% і становить 4,2 млрд грн. Це дозволить протягом канікул відремонтувати 75 дахів, 23 фасади, 67 зовнішніх мереж та 81 внутрішню мережу.

У 2012 році планується ввести в дію 2 новобудови, а саме - дитсадки на 220 місць на Позняках та школу на 33 класи на Осокорках. Також завершать реконструкцію 2 загальноосвітніх навчальних закладів: у Оболонському районі на 700 місць та у Шевченківському районі – 600 місць.

Як повідомила начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра Горюнова, у вересні до перших класів підуть 25,6 тис. дітей, що на 1 тисячу більше, ніж у 2011 році.