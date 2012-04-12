Прокуратура виявила недбалість посадовців Лук’янівського СІЗО

Київ. 12 квітня. УНІАН. Прокуратурою столиці порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості посадових осіб Київського слідчого ізолятора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокурора Києва, справу порушено за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України у зв’язку із неналежним виконанням своїх службових обов’язків працівниками слідчого ізолятора, що призвело до порушення порядку та умов утримання ув’язнених.

Розслідування кримінальної справи доручено слідчому відділу прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, днями Євгена Домбровського, який донедавна був в.о. начальника цього СІЗО, тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки після виходу фільму «Лук’янівка.Тюрма №1».

За даними прокурора Києва Анатолія Мельника, перевірка триватиме до 13 квітня, і за її результатами столична прокуратура визначатиметься, чи порушувати кримінальну справу.

«Після виходу в ефір 2 квітня передачі на ТВі (у якій розповідалося про умови тримання заарештованих у СІЗО та зловживання персоналу) за дорученням генерального прокурора відразу прокуратура міста Києва розпочала перевірку за всіма фактами, що там викладені… За моєю вказівкою керівництву пенітенціарної служби у Києві та Київській області сьогодні відсторонено керівника СІЗО від виконання службових обов’язків на період перевірки», - сказав А.Мельник.

В.о. начальника СІЗО було призначено Павла Голубовського, який до цього виконував обов’язки начальника відділу діяльності слідчих ізоляторів апарату Державної пенітенціарної служби України.