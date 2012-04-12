Наземний транспорт у Великодню ніч працюватиме довше

Київ. 12 квітня. УНІАН. Для забезпечення належних пасажирських перевезень киян та гостей столиці під час святкування Великодня, відповідно до розпорядження КМДА, у ніч на 15 квітня роботу наземного громадського транспорту, як звичайного режиму руху, так і режиму маршрутного таксі, які проходять біля станцій метрополітену, буде продовжено на 1 годину.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Також буде забезпечено пасажирські перевезення наземним транспортом після проходження останніх потягів метрополітену.

При цьому 15 квітня транспорт розпочне роботу на 1 годину раніше.

Зокрема, зміни торкнуться наступних маршрутів громадського транспорту:

тролейбусні маршрути №№ 1, 3, 5, 8, 11, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 30, 37, 38, 40, 41, 43к, 45, 46;

трамвайні маршрути №№ 1, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

автобусні маршрути №№ 21, 45, 55, 62, 99.

Також відбудуться зміни у русі автобусів, які працюють в режимі маршрутного таксі.

Зокрема, це маршрути №№ 150, 155, 157, 159, 166, 179, 181, 182, 183, 208, 209, 211, 212, 220, 225, 239, 246, 249, 433, 453, 457, 474, 501, 506, 515, 532, 537, 548, 550, 556, 562, 574, 597.

Роботу фунікулера у ніч на 15 квітня буде організовано до 2.00 15 квітня та розпочато з 5.00 15 квітня.

Крім того, на тролейбусних маршрутах №№ 1, 12, 42, 43к буде впроваджено додаткову зупинку в режимі роботи «На вимогу» біля Храму Всіх Святих у районі шляхопроводу по проспекту Дружби народів біля АЗС у напрямку станції метро «Либідська», яка діятиме з 14 до 16 квітня, а також у нічний час 15 квітня.

Як попереджають в КМДА, 14 і 15 квітня тимчасово буде перенесено зупинку тролейбусів маршрутів №№ 5, 8 «Вул. Франка» у напрямку площі Перемоги на 50 м вперед.

Тимчасово, 14 та 15 квітня, на період перекриття руху автотранспорту непарною стороною вул. Бальзака в районі Свято-Троїцького храму рух автобусів маршруту № 73 в напрямку станції метро «Оболонь» буде організовано трасою: вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Градинська – вул. Бальзака (парна сторона) – вул. Каштанова – просп. Маяковського – просп. Генерала Ватутіна, а далі – за звичайним маршрутом.

Після завершення церковних богослужінь 15 квітня з 5.00 до 10.00 буде збільшено кількість рухомого складу на маршрутах наземного громадського транспорту, які пролягають біля місць їхнього проведення відповідно до пасажиропотоку.

З метою коригування роботи наземного пасажирського транспорту, в залежності від пасажиропотоку, у місцях масового скупчення пасажирів передбачено чергування відповідальних осіб.