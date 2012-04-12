Через пожежу в житловому будинку евакуювали мешканців

Київ. 12 квітня. УНІАН. Через пожежу в житловому будинку на вул. Ярославів Вал, 21-є довелося евакуювати мешканців.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, 11 квітня о 20.15 годині вечора від жителів житлового будинку надійшов виклик про пожежу за вказаною адресою.

Пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце виклику через 7 хвилин. Рятувальники оголосили підвищений ранг пожежі.

В квартирі на 3 поверсі чотириповерхового житлового будинку, в якій виникло займання, нікого не було. Вогнеборці потрапили в неї через вікно по драбині. Поки одне відділення гасило пожежу, інші рятувальники зайшли у будинок і почали виводити жителів. Було евакуйовано без ушкоджень10 осіб. Двоє осіб (мати і син) отруїлися продуктами горіння, їх госпіталізували до лікарні і бабусі було надали першу медичну допомогу на місці.

МНСники пожежу локалізували о 21.20 годині, а остаточно ліквідували о 21.48 годині.

На місце події виїжджали 4 пожежно-рятувальних відділення Головного управління МНС у Києві.

Квартира, яка зайнялася, згоріла повністю, сусідні ж обгоріли всередині (пошкоджено меблі, стіни та стелі) та закопчено будинок ззовні.

Причину пожежі та збитки наразі з’ясовують фахівці.