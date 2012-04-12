- Більше третини бюветів столиці потребують капітального ремонту або реконструкції. Коли планується розпочати ці роботи, і який обсяг коштів необхідний для їх виконання?
13:12, 12 квітня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:
- Розпочати плануємо у цьому місяці. Приблизний обсяг фінансування - близько 14–15 млн. грн. на рік. Ця сума включає експлуатацію, ремонт і реконструкцію. Звичайно, з часом ми хочемо збільшити кількість таких комплексів і тому у цьому напрямку також працюємо. Наразі ж близько 15 бюветів потребують капітального ремонту, і ми його проведемо.
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