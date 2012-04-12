Компанія ЕСТА виправить помилку
Ахметов запевнив, що зруйновані фасади на Андріївському узвозі поверне
Донецьк. 12 квітня. УНІАН. Власник компанії СКМ, народний депутат Рінат Ахметов запевняє, що компанія поверне первозданний вигляд зруйнованим фасадам на Андріївському узвозі в Києві.
Про це він повідомив УНІАН через свого прес-секретаря Олену Довженко.
Р.Ахметов наголосив, що Андріївський узвіз - це символ Києва, його історія, і власник СКМ «вдячний всім, хто не залишився байдужий до цієї проблеми».
Р.Ахметов акцентував, що «компанія ЕСТА (компанія-забудовник - УНІАН), вивчивши думки киян, вирішила відмовитися від будівництва ділового центру ще в березні», але визнав, що, «на жаль, після цього рішення було допущено дві грубі помилки».
«По-перше, дії компанії не були скоординовані, по-друге, вони не були роз`яснені громадськості», - констатував Р.Ахметов.
При цьому він додав, що «основні принципи СКМ - відкритість і прозорість - було порушено».«Я обіцяю, що компанія СКМ поверне первозданний вигляд зруйнованим фасадам.
«Крім того, ми допоможемо місту у відновленні Андріївського узвозу», - підсумував Р.Ахметов.
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня низка ЗМІ повідомила, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесено будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а, і нижче.
11 квітня генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко заявив, що компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торговельно-офісного центру на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики "Юність" у Києві.