Компанія ЕСТА виправить помилку

Донецьк. 12 квітня. УНІАН. Власник компанії СКМ, народний депутат Рінат Ахметов запевняє, що компанія поверне первозданний вигляд зруйнованим фасадам на Андріївському узвозі в Києві.

Про це він повідомив УНІАН через свого прес-секретаря Олену Довженко.

Р.Ахметов наголосив, що Андріївський узвіз - це символ Києва, його історія, і власник СКМ «вдячний всім, хто не залишився байдужий до цієї проблеми».

Р.Ахметов акцентував, що «компанія ЕСТА (компанія-забудовник - УНІАН), вивчивши думки киян, вирішила відмовитися від будівництва ділового центру ще в березні», але визнав, що, «на жаль, після цього рішення було допущено дві грубі помилки».

«По-перше, дії компанії не були скоординовані, по-друге, вони не були роз`яснені громадськості», - констатував Р.Ахметов.

При цьому він додав, що «основні принципи СКМ - відкритість і прозорість - було порушено».«Я обіцяю, що компанія СКМ поверне первозданний вигляд зруйнованим фасадам.

«Крім того, ми допоможемо місту у відновленні Андріївського узвозу», - підсумував Р.Ахметов.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня низка ЗМІ повідомила, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесено будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а, і нижче.

11 квітня генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко заявив, що компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торговельно-офісного центру на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики "Юність" у Києві.