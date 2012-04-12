На території санаторію «Перемога» розпочато непередбачені будроботи

Київ. 12 квітня. УНІАН. Член фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Олександр Бригинець звернеться до прокуратури з проханням розібратися у ситуації зі знищенням санаторію «Перемога» у Києві і покарати винних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.Бригинець зазначає, що на території колишнього санаторію «Перемога» на вул. Івана Крамського, 10 можна було лише обслуговувати споруди, а забудовники не лише їх не обслуговували, але й повністю знищили.

За його словами, у ході перевірки, що проводилась КМДА, було встановлено, що на зазначеній земельній ділянці розпочато роботи з видалення фундаменту будівлі колишнього санаторію-профілакторію. О.Бригинцю про стало відомо з відповіді виконавчого органу Київради на його запит щодо початку будівельних робіт на вул. Крамського, 10.

Підставою для здійснення зазначених робіт стала Декларація про початок виконання підготовчих робіт для будівництва житлового комплексу на вул. Крамского, 10 корпус 6 у Святошинському районі Києва, зареєстрована Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві від 30 січня 2012 року.

Хоча, звертає увагу депутат, відповідно до пункту 4 рішення Київради від 21 грудня 2000 року № 124/1101, згадана земельна ділянка була передана «Виробничо-комерційній фірмі «Дівос» «для експлуатації та обслуговування будівлі санаторію-профілакторію», що посвідчено договором оренди від 26 червня 2001 року № 75-6-00012.

«Якщо Київрада чітко визначила мету, для якої виділена земля, то саме за цим призначенням земля і має використовуватися», - наголосив О.Бригинець.

Оскільки порушення рішення Київради є очевидним, депутат звертатиметься до прокуратури. «А Київрада, на мою думку, має скасувати рішення про виділення компанії «Дівос» земельної ділянки, забравши землю у тих, хто її неналежно використовує», - переконаний О.Бригинець.