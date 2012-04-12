У Києві СБУ ліквідувала групу наркодилерів

Київ. 12 квітня. УНІАН. Служба безпеки України затримала у Києві групу наркодилерів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у ході багатоетапної спеціальної операції було припинено протиправну діяльність організованої злочинної групи, члени якої реалізовували в Україні наркотичні засоби та психотропні речовини, ввезені контрабандним шляхом.

24 березня у Києві в одному із спальних районів були затримані двоє наркокур’єрів, жителів Черкаської області, у яких було вилучено понад 1500 пігулок МДМА та 100 г кокаїну. Приготовані для реалізації наркотики були приховані у шинах дитячого велосипеда.

Ще одного учасника групи було затримано у Києві 29 березня під час отримання міжнародного поштового відправлення, у якому знаходилось понад 1 кг психотропної речовини, яка призначалась для збуту в столиці та інших регіонах України.

На завершальному етапі спецоперації 11 квітня у Києві співробітники СБУ спільно з міліцією затримали кількох громадян України під час реалізації ними кокаїну.

У ході особистого огляду одного із затриманих та обшуку помешкання у центрі столиці було виявлено та вилучено більше 200 г кокаїну, 3 кг марихуани, понад 300 г гашишу, а також прилади для фасування та зважування наркотиків.

Ринкова вартість вилучених наркотичних засобів - понад 800 тисяч гривень за цінами «чорного ринку».

Також вилучено 18 мобільних телефонів, призначених для конспіративного зв’язку з покупцями наркотиків.

Слідство у кримінальних справах, порушених за ч. 3 ст. 305 і ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, триває.